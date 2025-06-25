Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı

Ekipler, belirlenen adresler ve bir araçta yaptığı aramada, uyuşturucu emdirilmiş 3 peçete, 11 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu, 3 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 82 mermi ele geçirdi.

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