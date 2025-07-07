Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Engelliler hayallerini akrilik boyayla tuvale resmediyor

        ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da bedensel engelli kursiyerler, kendilerine terapi gibi gelen akrilik resim kursunda yeteneklerini sergiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 12:32 Güncelleme: 07.07.2025 - 12:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Engelliler hayallerini akrilik boyayla tuvale resmediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da bedensel engelli kursiyerler, kendilerine terapi gibi gelen akrilik resim kursunda yeteneklerini sergiliyor.

        Türkiye Sakatlar Derneği Afyonkarahisar Şubesi ile Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu işbirliğinde akrilik resim kursu açıldı.

        Kursa katılan dernek üyesi 14 kişi, resim öğretmenleri Nihat Nazilli'nin yönlendirmesiyle tuvallerine hayallerini çiziyor.

        - "Burada motive oluyorlar"

        Nazilli, AA muhabirine, yaklaşık 6 aydır engelli kursiyerlerinin sanatsal ufkunu açmak için bir arada olduklarını söyledi.

        Kursiyerlerin yeteneklerini gördükçe kaygılarının ortadan kalktığını anlatan Nazilli, "Resim yapmayı çok sevdiler. Hevesli oldukları için de çabuk öğrendiler. Tuvallerine istedikleri görselleri fırça ve boyayla resmedebiliyorlar. Onlara resimle rahatlayıp dinlendikleri bir alan oluşturduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.

        Bu ay sergi açacaklarını aktaran Nazilli, bazı kursiyerlerinin resimleri için sipariş aldıklarını öğrenince mutlu olduğunu dile getirdi.

        Türkiye Sakatlar Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Faruk Özkara da kendisinin de kursa katıldığını, güzel eserler ortaya çıkardıklarını söyledi.

        Kursta derslerin renkli geçtiğini belirten Özkara, "Buradaki arkadaşlarımızın hepsi bedensel engelli. Zorlansak da güzel işler çıkardığımızı düşünüyorum. Ben bile altıncı tuvalimi yapmaya başladım. Üyelerimizden güzel geri dönüşler alıyoruz. Burada motive oluyorlar." dedi.

        - "Toplumdan kopmamak bizleri güçlendiriyor"

        Kursiyerlerden Fatma İmrak da kursta öğrendikleriyle güzel tablolar yaptığını söyledi.

        Sosyalleşmesi açısından kursun kendisine faydalı olduğuna dikkati çeken İmrak, "Ben sonradan engelli oldum. Bu dünyada mutlu olmaya, kendimizi motive etmeye ihtiyacımız var. Toplumdan kopmamak bizleri güçlendiriyor. Akrilik resim kursu bana terapi gibi geldi. Burada başarılı bir şeyler yapmak heyecan veriyor. Her biten tuval sonrası yenisini yapmak istiyorum. Burada çok mutluyum." ifadesini kullandı.

        Kursiyerlerden Seviye Süngü ise kursta zamanın hızlı geçtiğini, beşinci resmini yaptığını dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!
        Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!
        Kız kardeşini öldürüp başını kesmeye çalıştı!
        Kız kardeşini öldürüp başını kesmeye çalıştı!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Kuzey Makedonya, bekarlar için vergiye hazırlanıyor
        Kuzey Makedonya, bekarlar için vergiye hazırlanıyor
        Hakan'ın yerine Orkun!
        Hakan'ın yerine Orkun!
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        İSO İkinci 500 açıklandı
        İSO İkinci 500 açıklandı
        "Kaslıyım ben" şovu
        "Kaslıyım ben" şovu
        Turizmde hafta tatili tartışması
        Turizmde hafta tatili tartışması
        Zayıflama ilaçlarında ‘sibutramin’ tespit edildi
        Zayıflama ilaçlarında ‘sibutramin’ tespit edildi
        İnanılmaz kaza! Otomobilin üzerine minibüs düştü!
        İnanılmaz kaza! Otomobilin üzerine minibüs düştü!
        Trump'tan Musk'a: Tamamen raydan çıktı
        Trump'tan Musk'a: Tamamen raydan çıktı
        Netayahu'ya Beyaz Saray önünde protesto
        Netayahu'ya Beyaz Saray önünde protesto
        Trump'tan BRICS ülkelerine tehdit
        Trump'tan BRICS ülkelerine tehdit

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da aşure ikramında bulunuldu
        Afyonkarahisar'da aşure ikramında bulunuldu
        Afyonkarahisar'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da vatandaşlara aşure dağıtıldı
        Afyonkarahisar'da vatandaşlara aşure dağıtıldı
        Afyonkarahisar'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Afyonkarahisar'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Afyonkarahisar'da valizinde uyuşturucu bulunan otobüs yolcusu tutuklandı
        Afyonkarahisar'da valizinde uyuşturucu bulunan otobüs yolcusu tutuklandı