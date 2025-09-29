Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gümen Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 17:29 Güncelleme: 29.09.2025 - 17:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gümen Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu.

        Gümen, ilk olarak Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nı ziyaret etti. Daha sonra AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığına geçen Gümen, İl Başkanı Turgay Şahin ve milletvekilleri ve partililerle bir araya geldi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ziyarette bulunan Gümen, Ticaret Borsası ve Borsa'ya ait hayvan pazarında incelemelerde bulundu, Çayırbağ Belediyesini, Çayırbağ Belediyesi hayvan pazarını ziyaret etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katliam gibi kazada can kayıpları var!
        Katliam gibi kazada can kayıpları var!
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        29 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        29 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Tepki çeken görüntünün ardından gözaltına alındılar!
        Tepki çeken görüntünün ardından gözaltına alındılar!
        Sigorta haftası başladı
        Sigorta haftası başladı
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Kayıp şehir Puruşhanda'nın arandığı kazıda 3 fırın ile 2 ocak bulundu
        Kayıp şehir Puruşhanda'nın arandığı kazıda 3 fırın ile 2 ocak bulundu
        Toptan gıda deposundan halterde şampiyonluğa uzandı
        Toptan gıda deposundan halterde şampiyonluğa uzandı
        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Afyonkarahisar'daki mitinginde konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Afyonkarahisar'daki mitinginde konuştu:
        Özgür Özel: Mansur Başkan gibi namus timsaline laf atıyorlar
        Özgür Özel: Mansur Başkan gibi namus timsaline laf atıyorlar
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Afyonkarahisar'da akademisyenler ve üniversite öğrencileri Filistin'e deste...
        Afyonkarahisar'da akademisyenler ve üniversite öğrencileri Filistin'e deste...