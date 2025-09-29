Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gümen Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu.

Gümen, ilk olarak Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nı ziyaret etti. Daha sonra AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığına geçen Gümen, İl Başkanı Turgay Şahin ve milletvekilleri ve partililerle bir araya geldi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ziyarette bulunan Gümen, Ticaret Borsası ve Borsa'ya ait hayvan pazarında incelemelerde bulundu, Çayırbağ Belediyesini, Çayırbağ Belediyesi hayvan pazarını ziyaret etti.