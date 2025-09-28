Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Toptan gıda deposundan halterde şampiyonluğa uzandı

        ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da toptan gıda deposunda çalışan 20 yaşındaki Hasan Sait Emrem, halterdeki başarısına yaptığı işlerin katkısı olduğunu düşünüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 11:02 Güncelleme: 28.09.2025 - 11:02
        Salar beldesinde yaşayan Hasan Sait Emrem, ortaokulda kaldığı yurtta tanıştığı antrenörü Abdürrezzak Avcı'nın yönlendirmesiyle haltere başladı.

        Dedesinin beldedeki iş yerinde yem çuvalları taşıyıp babasıyla inşaatta çalışan Hasan Sait, zamanla halterde yüksek kilolar kaldırarak kendisini geliştirmeye çalıştı.

        Katıldığı yarışmalarda madalyalar kazanan, dereceler elde eden Hasan Sait, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne (TOHM) girmeye hak kazandı.

        Afyonkarahisar'da antrenörü Abdürrezzak Avcı'nın kulübünde çalışmalarını sürdüren Hasan Sait, harçlığını çıkarmak için organize sanayi bölgesindeki toptan gıda deposunda çalışmaya başladı.

        Hasan Sait Emrem, Türkiye Halter Federasyonunun 16-21 Eylül'de Eskişehir'de düzenlediği Gençler Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda 79 kiloda birinci oldu.

        - "Naim Süleymanoğlu ile Halil Mutlu'yu örnek alıyorum"

        Koparmada 130, silkmede 160 kilo kaldırabilen Hasan Sait Emrem, AA muhabirine, işten arta kalan zamanlarda kulüpte antrenman yaptığını söyledi.

        Depoda farklı ağırlıktaki un, şeker çuvallarını kaldırdığını, bakliyat, deterjan, temizlik malzemeleri, içecekler ve gıda ambalajlarını kendisine verilen siparişlere göre hazırlayıp araçlara yüklediğini anlatan Hasan Sait, şöyle konuştu:

        "Gıda deposunda çalışmak yorucu bir iş. Fakat halter sporu da ağırlık kaldırmak. Benim için kolay. Malzemeleri kaldırıp yerine bırakıyorum. Antrenman öncesi de benim için hazırlık oluyor. Spor hayatımda çok başarılı olmak istiyorum. Naim Süleymanoğlu ile Halil Mutlu'yu örnek alıyorum. Eskişehir'de şampiyon olmamız beni motive etti. Kasımda Arnavutluk'ta düzenlenecek Balkan Şampiyonası var. Antrenörüm ile yoğun çalışıyorum. Oradaki rakiplerimi yenerek madalya kazanacağıma inanıyorum. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek ve madalyalar kazanmak istiyorum."

        - "Antrenmanlarını hiç aksatmıyor"

        Antrenör Abdürrezzak Avcı da sporcusunun Türkiye şampiyonluğu sonrası daha büyük hedeflere kilitlendiğini vurguladı.

        Hasan Sait Emrem'in başarılı bir sporcu olduğunu belirten Avcı, "Gıda toptancısının deposunda çalışıp harçlığını çıkarıyor. Bazen eşya taşımacılığı işlerinde ve inşaatta da çalışıyor. Bunları yaparken antrenmanlarını hiç aksatmıyor. Birlikte burada yoğun çalışıyoruz. Motivasyonumuz güzel. İnşallah, önümüzde Balkan Şampiyonası var. Oraya katılıp ilk üçe gireceğimize inanıyorum. Sonrasında diğer uluslararası şampiyonalarda ve olimpiyatlarda başarılar kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

