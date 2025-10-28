Sandıklı'dan kısa kısa

Sandıklı'da Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sandıklı Meslek Yüksekokulu tarafından "Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Doğru Kullanımı" konulu konferans düzenlendi.

Yunus Emre Yerleşkesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ekrem Murat Gönülalan'ın konuşmacı olarak yer aldı.

Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ekrem Murat Gönülalan, bitkisel ürünlerin bilinçsiz kullanımına dikkat çekerek, doğal olduğu için zararsız anlayışının son derece yanlış olduğunu belirtti.

Konferans, soru cevap bölümünün ardından Gönülalan'a teşekkür belgesi ve plaketi takdim edilmesiyle sona erdi.

- "Sandıklı'nın ruhu ailede saklı" projesi kapsamında ilkyardım eğitimi verildi

Sandıklı Kaymakamlığı tarafından yürütülen proje kapsamında "Aile Yılı" kapsamında öğrenci ve velilere ilkyardım eğitimi verildi.

​​​​​​​Sandıklı 75. Yıl İlkokulunda uzman sağlık personeli tarafından verilen eğitimde, katılımcılara temel ilkyardım uygulamaları, acil durumlarda doğru müdahale yöntemleri, yaralanma, yanık, boğulma ve bayılma gibi durumlarda yapılması gerekenler hakkında bilgiler aktarıldı.

Eğitim sayesinde aileler, çocuklar hem ilkyardım bilincini geliştirdiler hem de olası acil durumlarda doğru ve hızlı müdahale etmenin önemini öğrendiler.