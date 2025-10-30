Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 12:37 Güncelleme: 30.10.2025 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar-Antalya kara yolundaki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

        Ekipler, araçta yaptığı aramada uyuşturucu emdirilmiş 9 peçete ele geçirdi.

        Otomobildeki N.A, İ.K, O.D. ile M.D.Ö. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Eurofighter, F-35'in muadili mi?
        Eurofighter, F-35'in muadili mi?
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        Çin'den nadir toprak elementleri kısıtlamalarına erteleme
        Çin'den nadir toprak elementleri kısıtlamalarına erteleme
        Melissa Kasırgası vurdu! Can kaybı yükseliyor
        Melissa Kasırgası vurdu! Can kaybı yükseliyor
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        İznik'te tedirgin eden görüntü!
        İznik'te tedirgin eden görüntü!
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Yayalara hız sınırı geliyor!
        Yayalara hız sınırı geliyor!
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Emekli aylığından kesinti
        Emekli aylığından kesinti
        Yabancıların derbisi!
        Yabancıların derbisi!
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!

        Benzer Haberler

        Sağlık kontrolünde meme kanseri olduğunu öğrenen kadın erken teşhisle sağlı...
        Sağlık kontrolünde meme kanseri olduğunu öğrenen kadın erken teşhisle sağlı...
        Nefes borusuna sakız kaçan oğlunu Heimlich manevrasıyla kurtardı
        Nefes borusuna sakız kaçan oğlunu Heimlich manevrasıyla kurtardı
        Sandıklı'da "Ailemle obeziteyle savaşıyorum" semineri düzenlendi
        Sandıklı'da "Ailemle obeziteyle savaşıyorum" semineri düzenlendi
        Eşinin ardından aynı kazada yaralanan kadın da kurtarılamadı
        Eşinin ardından aynı kazada yaralanan kadın da kurtarılamadı
        Sandıklı'dan kısa kısa
        Sandıklı'dan kısa kısa
        Sandıklı'da "Bİr fidan bir kitap" etkinliği yapıldı
        Sandıklı'da "Bİr fidan bir kitap" etkinliği yapıldı