Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Prematüre ünitesinin Sibel ablası, 34 yıldır bebeklerin hayatına dokunuyor

        ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da prematüre ünitesinde bebek bakım hemşiresi olarak 34 yıldır çalışan Sibel Gündoğar, tıbbi bilgisinin yanı sıra sevgi ve şefkatle de minik hastaların sağlığı için çabalıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 11:03 Güncelleme: 16.11.2025 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Prematüre ünitesinin Sibel ablası, 34 yıldır bebeklerin hayatına dokunuyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da prematüre ünitesinde bebek bakım hemşiresi olarak 34 yıldır çalışan Sibel Gündoğar, tıbbi bilgisinin yanı sıra sevgi ve şefkatle de minik hastaların sağlığı için çabalıyor.

        Mesleğe 1990'da Sinanpaşa ilçesi Kırka beldesinde adım atan 55 yaşındaki Gündoğar, bir yıl sonra Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin yeni kurulan prematüre ünitesinde göreve başladı.

        Gönülden bağlı olduğu ünitede 34 yıldır severek çalışan Gündoğar, düşük doğum ağırlığı ve erken doğumla dünyaya gelen bebeklerin yaşam mücadelesine destek oluyor.

        - "Bu süreçte hayata atılan ilk adımı biz öğretiyoruz"

        Bugüne kadar yüzlerce bebeğin hayatına dokunan 3 çocuk annesi Sibel Gündoğar, AA muhabirine, prematüre ünitesinde çalışmanın ekip işi olduğunu söyledi.

        Bebeklerin bakımlarının her gün düzenli şekilde yapıldığını anlatan Gündoğar, "Erken doğan bebeklerin anne karnında geçirmesi gereken süreyi burada tamamlıyoruz. Bu dönem çok kritik. Bu süreçte hayata atılan ilk adımı biz öğretiyoruz. O riskli dönemi biz birlikte atlatıyoruz. Bebeklerimiz sürekli hekim kontrolünde." diye konuştu.

        Gündoğar, mesleğe gönül verdiğini vurgulayarak sevgi ve tecrübeyle prematüre bebeklerin en riskli dönemlerinde ellerinden tutmaya çalıştığını dile getirdi.

        - "Burası benim evim gibi"

        Bebeklerin hayata tutunuşuna şahit olmanın benzersiz bir duygu olduğunu anlatan Gündoğar, şunları kaydetti:

        "Burayı çok seviyorum. Bazen çocuklarım 'Anne yorulmadın mı?' diye soruyor. Ünitede hiçbir zaman kendimi geri plana çekmiyorum, hep çalışan ve koşan taraftayım. Burası benim evim gibi. Hatta evimden daha çok vakit geçiriyorum. Yapabildiğim kadar burada çalışmayı düşünüyorum. Hemşire arkadaşlarım da beni severler, saygı gösterirler. Hatta 'abla' diyerek benim işimi yapmak için koşarlar, 'Sen yorulma' derler. Biz burada bir ekip olarak işe başlar, ekip olarak bitiririz."

        - Tecrübesini meslektaşlarına aktarıyor

        Hemşire Mediha Çakal, Gündoğar ile abla kardeş gibi çalıştıklarına değinerek, "O tecrübesiyle her zaman bize yardımcı olmaya çalışır. Onun bilgi birikimi benim meslek hayatıma çok şey kattı. Sibel hemşireyle çalışmak beni çok mutlu ediyor." dedi.

        Hemşire Asuman Çiğiltepe de tecrübesinden faydalandığı Gündoğar ile birlikte görev yapmaktan çok mutlu olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Son durum! Gözaltı sayısı 7'ye yükseldi; otel mühürlendi
        Son durum! Gözaltı sayısı 7'ye yükseldi; otel mühürlendi
        Anastasia'nın katiline kırmızı bülten kararı!
        Anastasia'nın katiline kırmızı bülten kararı!
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Büyük Adım 80 yaşında
        Büyük Adım 80 yaşında
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        Panayırların değişmeyen özü
        Panayırların değişmeyen özü
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        3 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        3 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        Rafa Silva'dan Beşiktaş'a 21 maddelik cevap!
        Rafa Silva'dan Beşiktaş'a 21 maddelik cevap!
        Yangında 30 kedisiyle birlikte öldü
        Yangında 30 kedisiyle birlikte öldü
        Beyoğlu metro inşaatında iskele çöktü: 1 ölü
        Beyoğlu metro inşaatında iskele çöktü: 1 ölü
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        Zehirlenme dehşetinde anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı!
        Zehirlenme dehşetinde anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı!
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Öldürüp gömdüler! Üzerine bina diktiler... 6 Şubat depremi cinayeti ortaya çıkardı!
        Öldürüp gömdüler! Üzerine bina diktiler... 6 Şubat depremi cinayeti ortaya çıkardı!

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Gıda faciasında ölenlerin akrabaları olayla ilgili kuşkulu Ölen ailenin day...
        Gıda faciasında ölenlerin akrabaları olayla ilgili kuşkulu Ölen ailenin day...
        Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne ile 2 çocuğu toprağa verildi
        Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne ile 2 çocuğu toprağa verildi
        Fatih'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne ve iki çocuğun cenazesi Afy...
        Fatih'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne ve iki çocuğun cenazesi Afy...
        Bu acıya yürek dayanmaz Gıda faciasında ölen anne çocukları ile birlikte to...
        Bu acıya yürek dayanmaz Gıda faciasında ölen anne çocukları ile birlikte to...
        Gıda zehirlenmesinde hayatını kaybeden anne ve çocuklarına veda edilecek
        Gıda zehirlenmesinde hayatını kaybeden anne ve çocuklarına veda edilecek