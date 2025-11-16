Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 2 kişi öldü, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 23:39 Güncelleme: 16.11.2025 - 23:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 2 kişi öldü, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

        N.Ö, (25) idaresindeki 51 KB 833 plakalı tır, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolu Cumalı kavşağında B.A'nın (26) kullandığı 48 ATV 409 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü B.A. hayatını kaybetti, araçtaki B.A. (12), Y.A. (8) ve tır sürücüsü N.Ö. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan B.A. da (12) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Tır sürücüsü N.Ö, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin 8 şüpheli adliyeye sevk edilecek
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin 8 şüpheli adliyeye sevk edilecek
        Başsavcılıktan 'bahis' soruşturması için açıklama!
        Başsavcılıktan 'bahis' soruşturması için açıklama!
        Adalet Bakanlığı'ndan Şule Çet davasına ilişkin açıklama
        Adalet Bakanlığı'ndan Şule Çet davasına ilişkin açıklama
        Osimhen hayat hikayesini anlattı!
        Osimhen hayat hikayesini anlattı!
        "İzmir'de su kesintileri 2026'da da sürebilir"
        "İzmir'de su kesintileri 2026'da da sürebilir"
        Ara tatil dönüşü trafik yoğunluğu
        Ara tatil dönüşü trafik yoğunluğu
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        Hakan Çalhanoğlu İspanya maçında yok!
        Hakan Çalhanoğlu İspanya maçında yok!
        İngiltere'de mülteciler için yeni planı açıklayacak
        İngiltere'de mülteciler için yeni planı açıklayacak
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        F-16'nın sığdığı demiryolu tünelleri
        F-16'nın sığdığı demiryolu tünelleri
        Muazzez Abacı'ya veda
        Muazzez Abacı'ya veda
        Büyük Adım 80 yaşında
        Büyük Adım 80 yaşında
        Panayırların değişmeyen özü
        Panayırların değişmeyen özü

        Benzer Haberler

        Bu pazar dua ile açılıyor
        Bu pazar dua ile açılıyor
        Fatih'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne ve 2 çocuğunun hayalleri ya...
        Fatih'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne ve 2 çocuğunun hayalleri ya...
        Prematüre ünitesinin Sibel ablası, 34 yıldır bebeklerin hayatına dokunuyor
        Prematüre ünitesinin Sibel ablası, 34 yıldır bebeklerin hayatına dokunuyor
        Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Gıda faciasında ölenlerin akrabaları olayla ilgili kuşkulu Ölen ailenin day...
        Gıda faciasında ölenlerin akrabaları olayla ilgili kuşkulu Ölen ailenin day...
        Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne ile 2 çocuğu toprağa verildi
        Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne ile 2 çocuğu toprağa verildi