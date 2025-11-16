Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 2 kişi öldü, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.
N.Ö, (25) idaresindeki 51 KB 833 plakalı tır, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolu Cumalı kavşağında B.A'nın (26) kullandığı 48 ATV 409 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü B.A. hayatını kaybetti, araçtaki B.A. (12), Y.A. (8) ve tır sürücüsü N.Ö. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan B.A. da (12) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tır sürücüsü N.Ö, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
