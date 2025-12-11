GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da zihinsel engelli kişinin ölümüne ilişkin 2 zanlı tutuklandı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde zihinsel engelli kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İlçeye bağlı Derekarabağ köyünde yaşayan baba K.A. (65), dün sabah saatlerinde sağlık ekiplerini arayarak, zihinsel engelli oğlu H.A'nın (41) yatağında hareketsiz yattığını söyledi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, H.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından H.A'nın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, şüpheli bulunan H.A'nın ölümüne ilişkin babası K.A, kardeşi B.A. (45) ve yengesi H.A'yı (44) gözaltına aldı.
H.A'nın cenazesi, işlemlerin ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından zanlılar, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.A, savcılıktan serbest bırakıldı.
Baba K.A. ile kardeşi B.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
