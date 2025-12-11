Habertürk
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Giriş: 11.12.2025 - 16:45 Güncelleme: 11.12.2025 - 16:45
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda H.D, İ.K. ve İ.D. gözaltına alındı.

        Operasyonda 14 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu, bir miktar uyuşturucu ve sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

