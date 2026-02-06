Habertürk
Habertürk
        Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 12:44 Güncelleme: 06.02.2026 - 12:44
        Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.S, Dinar ilçesinde yakalandı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

