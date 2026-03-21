Afyonkarahisar'da iş yerinde çıkan kavgaya ilişkin 4 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da bir iş yerinde çıkan kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.



Kanlıca Mahallesi'nde, S.A, N.Z, M.Z ve E.A, otomobille aralarında husumet bulunan A.K'nin iş yerine gitti.



Burada taraflar arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar, sopalarla birbirlerini darbetti, A.K'nin iş yerine doğru varil ve parke taşı fırlatıldı.



Kavga sonrası şüpheliler, otomobille kaçtı.



İş yerinde zarar oluşan A.K. hastaneye giderek darp raporu aldı ve ardından polis ekiplerine başvurdu.



Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, S.A, N.Z, M.Z. ve E.A'yı gözaltına aldı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

