Atlıhisar köyü yasta

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Atlıhisar Köyü Muhtarı Erkut Bayram kalbine yenik düştü. Muhtar Bayram'ın ani vefatı tüm köylüyü yasa boğdu. Erkut Bayram bugün öğle saatlerinde geçirmiş olduğu kalp krizi dolayısıyla vefat etti. Muhtar Bayram'ın vefatı Atlıhisar köyünü gözyaşına boğdu.

AFYONKARAHİSAR 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:47

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