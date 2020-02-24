Binali Yıldırım Afyonkarahisar'da gençlerle buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Binali Yıldırım Afyonkarahisar'da gençlerle buluştu

İHA

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Afyonkarahisar'da gençlerle bir araya geldi.

Binali Yıldırım Afyonkarahisar'da gençlerle buluştu

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Afyonkarahisar’da gençlerle bir araya geldi.
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TÜGVA) Afyonkarahisar Şubesi tarafından düzenlenen “Gençlerin Kankası Gençlerle Buluşuyor” adlı programa katılan Binali Yıldırım, TÜGVA’nın erkek öğrenci yurdunda gençlere hitap etti. Söyleşiye Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı. Program Kur’anKerim tilavetinin okunmasıyla başlarken TÜGVA İl Temsilcisi Yunus Emre Korkmaz, Son Başbakan Binali Yıldırım’a “Sayın Başbakanım” diye hitap edince, esprili bir dille Yıldırım, “Başbakan falan kalmadı, burada başbakan yok” diyerek espri yaptı. Program Yıldırım’ın gençlere hitap etmesinin ardından son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Öztürk, huzurevi sakinleri ile bocce oynadı
YEREL HABERLER Kaymakam Öztürk, huzurevi sakinleri ile bocce oynadı
Şuhut'ta muhtarlar 10 yıldır halı sahada buluşuyor
YEREL HABERLER Şuhut'ta muhtarlar 10 yıldır halı sahada buluşuyor
Sandıklı Belediyesi kuru meyve standlarını çoğaltıyor
YEREL HABERLER Sandıklı Belediyesi kuru meyve standlarını çoğaltıyor
İranlı çocuğun tahlil sonuçları açıklandı
YEREL HABERLER İranlı çocuğun tahlil sonuçları açıklandı
Pazar esnafının içini ısıtan ikram
YEREL HABERLER Pazar esnafının içini ısıtan ikram
Şuhut'ta sis etkili oldu
YEREL HABERLER Şuhut'ta sis etkili oldu
Afyonkarahisar'da minik sporculara sinema ödülü
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da minik sporculara sinema ödülü
TFF 2. Lig: AFJET Afyonspor: 2 - Pendikspor: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: AFJET Afyonspor: 2 - Pendikspor: 0
Afyonkarahisar Valiliği: "Korona virüsü vakası bulunmamaktadır"
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Valiliği: "Korona virüsü vakası ...
Valilikten hastaneye kaldırılan İranlı çocukla ilgili açıklama
YEREL HABERLER Valilikten hastaneye kaldırılan İranlı çocukla ilgili ...
Afyonkarahisar’da korona virüsü şüphesi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da korona virüsü şüphesi
Başkan eşlerinden Atatürk Evi’ne ziyaret
YEREL HABERLER Başkan eşlerinden Atatürk Evi’ne ziyaret
Çöken yol trafiğe kapandı
YEREL HABERLER Çöken yol trafiğe kapandı
“Kamu bankacılık sisteminde büyük sıkıntılar çekiliyor” TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Kefil olma imkanının önü açıldı”
YEREL HABERLER “Kamu bankacılık sisteminde büyük sıkıntılar ...
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Türkiye’deki teknolojik değişime dünyayla aynı zamanda yarışa başlamış olacak” TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğu, Afyonkarahisar’da ödül törenine katıldı “Artık otomobil otomobil olmaktan çıktı”
YEREL HABERLER TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Türkiye’deki teknolojik ...
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Afyonkarahisar’da
YEREL HABERLER TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Afyonkarahisar’da
Gastroenteritin hastalığında erken teşhis önemli
YEREL HABERLER Gastroenteritin hastalığında erken teşhis önemli
Başkan Çöl’e okullardan teşekkür
YEREL HABERLER Başkan Çöl’e okullardan teşekkür
Jandarma ve Emniyet Trafik ekiplerinden alkol denetimi
YEREL HABERLER Jandarma ve Emniyet Trafik ekiplerinden alkol ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X