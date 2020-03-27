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Emirdağ Belediyesi araç filosunu genişletiyor

İHA

Afyonkarahisar'ın Emirdağ Belediyesi ilçeye daha hizmet verebilmek için araç filosunu genişletiyor.

Emirdağ Belediyesi araç filosunu genişletiyor

Afyonkarahisar'ın Emirdağ Belediyesi ilçeye daha hizmet verebilmek için araç filosunu genişletiyor.
Emirdağ Belediyesi vatandaşlara daha hizmet vermek için araç filosunu genişletmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Serkan Koyuncu girişimleri ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Av. Ali Özkaya'nın destekleri ile ilçeye bir adet çöp kamyonu daha kazandırıldı. Bunun yanı sıra son bir ay içerisinde 'Evde Bakım Hizmetleri' kapsamındaki proje araç sayısı 2'ye çıkarıldı. Araç filosunun yanı sıra bir adet yeni araç üstü dezenfektan ULV jenaratörü, 3 adet sırt tipi dezenfeksiyon ve ilaçlama makinesi, el tipi ve sırt tipi ilaçlama makinesi belediye bünyesine kazandırılmış oldu.

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