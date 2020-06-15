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Korona şüphesiyle hastaneye gelenlerin doktorları darp etmesinin ardından Tabip Odası’ndan kınama

İHA

Afyonkarahisar Tabip Odası, 4 doktorun ve sağlık çalışanlarının Covid19 şüphesiyle hastaneye getirelen 2 kişi tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğrayışının ardından kınama mesajı yayınladı.

Korona şüphesiyle hastaneye gelenlerin doktorları darp etmesinin ardından Tabip Odası’ndan kınama

Afyonkarahisar Tabip Odası, 4 doktorun ve sağlık çalışanlarının Covid19 şüphesiyle hastaneye getirelen 2 kişi tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğrayışının ardından kınama mesajı yayınladı.
13 Haziran akşamı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Acil Tecrit Polikliniğinde görevli Dr. Serkan Özdemir. Dr. Caner Tonkaz, Dr. Mert Bozok, Dr. Murat Cimbar ve beraberindeki sağlık çalışanlarının Covid19 şüphesiyle teşhis amaçlı getirilen 2 şahıs tarafından sözel ve fiziksel şiddete maruz kalmasıyla Afyonkarahisar Tabip Odası yayınladığı basın açıklamasında sağlıkta şiddeti kınadıklarını belirtti. Tabip Odasından yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:
“Yaklaşık 3,5 aydır içinde bulunduğumuz Covid19 pandemi sürecinde hem ülke genelinde hem de ilimizde başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımız özverili, fedakarca çalışmışlardır ve çalışmaya devam etmektedirler. Bilhassa tecrit alanlarında görevli sağlık çalışanlarımız, kendi canlarını hiçe sayarak, ailelerinden dahi uzakta kalmayı göze alarak, görevleri başında Covid19 hastalığının tanı ve tedavisi için bin bir gayretle emek vermektedirler. Ancak, nüfusa oranla başvuru sayılarının yüksek olduğu acil servislerde, zaman zaman beklentilerinin karşılanmadığı bahanesine sığınan, zaman zaman ise herhangi bir bahane bulma tenezzülünde bile bulunmadan acil servisleri savaş alanına çeviren, acil servis içerisinde fütursuzca fiziksel ve sözel şiddete başvuran, hatta cinayete kadar varan bir zihniyet maalesef sıradanlaşmıştır. Bu cinnet haline son vermeye yönelik, uzun yıllardır birçok önlem, kanun, vs. üzerinde konuşulmuş ancak herhangi bir sağlık kuruluşunda, sözel ya da fiili şiddete hiç kimsenin kalkışamayacağı, şiddete sıfır tolerans gösterileceği caydırıcı, sonuç alıcı ve somut adımlara henüz ulaşılamamıştır.”
Sağlık çalışanlarının hedef haline geldiği belirtilen açıklamada, “Hiç bir meslek grubu daha yoktur ki insan için bu kadar emek verirken, fedakârlık yaparken karşılığında böyle fiziksel ve /veya psikolojik şiddet görsün. Sağlık ile şiddet kelimelerinin hiç yan yana gelmemesi gerekirken, biz sağlık çalışanlarının "hedef" haline geldiği ve hekimlik mesleğinin değersizleştirildiği bir ortamı maalesef yaşıyoruz. Sağlıkta şiddet yasasına rağmen, ülkemiz genelinde, sağlık çalışanlarına şiddet devam etmektedir. Ancak geldiğimiz noktada, yasal düzenlemelerin uygulamada yeterli sonuçlar doğurmadığı net bir şekilde görülmektedir. Böylesi bir pandemi sürecinde dahi kendilerine ciddi bir yaptırım olmayacağını, düşünerek ve güvenerek tehdit ve saldırılarda bulunabilen şahıslar olduğuna göre yasa koyucuların ve hukuk mekanizmasının daha keskin önlemler alması kaçınılmazdır. Bu şartlarda şiddete maruz kalmış meslektaşlarımızın ve onlarla birlikte çalışan mesai arkadaşlarının tekrar verimli bir çalışma motivasyonuna dönmelerinin zorluklarını tüm toplum düşünmeliyiz. Sağlık alanında yaşanan her şiddet olayı, sağlık hizmetlerini aksatmakta, sağlık çalışanlarının motivasyonlarını ciddi anlamda düşürmekte ve sağlık çalışanlarıyla halkımızın arasını açmaktadır. Halkımızı bu konuda sağduyulu olmaya, kendisine hizmet eden sağlık çalışanlarına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Ayrıca, bu konuda basının da ciddi sorumluluk taşıdığına inanıyoruz. Özellikle sağlık ile ilgili haberlerde daha duyarlı ve objektif davranmalarını bekliyoruz. Meslektaşlarımıza, sağlık çalışanı arkadaşlarımıza acil şifalar ve geçmiş olsun dileklerimizi sunarken, meslektaşlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın her zaman destekçisi olacağımızı ve tüm sağlıkta şiddet olaylarının karşısında olacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz” denildi.

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