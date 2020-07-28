Kalpazanlar kendilerini görüntüleyen İHA kameramanına uçan tekme ile saldırdı Kalpazanların sahte basın ve dernek kartları kullandıkları ortaya çıktı Hayvan pazarında sahte para ile hayvan alan kalpazanlar polisten kaçamadı

"Daha dün gibi..."

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde canlı hayvan pazarında alışveriş yapan 4 kişi polis tarafından yapılan başarılı takiple yanlarında sahte basın kartı ile yakalandılar. Hastaneye sağlık kontrolü için getirilen şahıslardan biri ise olayı görüntüleyen İHA kameramanına uçan tekme ile saldırdı.

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