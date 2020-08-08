İscehisar’da doğalgaz alt yapı çalışmaları başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde, 2020 yılı yatırım programı dahilinde doğalgaz çalışmalarına başlandı.

İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Şahin,: “İlçemizde başlatılan doğalgaz hattı çalışmaları kapsamında 9 Mahallemizde toplam 15 bin metre doğalgaz hattı çekilecek. Doğalgaz çalışması tamamlanan alanların yol düzenleme çalışmalarını da hemen yapacağız. Doğalgaz yatırımları abonelik oranlarına göre değerlendirildiği için doğalgaz aboneliği olmayan vatandaşlarımızın abonelik işlemlerini bir an evvel yaptırmalarını rica ediyoruz. Doğalgaz hattı çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çalışmalar esnasında çevreye vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.