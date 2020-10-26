Bakan Soylu övgüyle bahsetmişti Afyonkarahisar’da “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi devam ediyor 25 anne ve anne adayına eğitim verildi

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Afyonkarahisar’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da sosyal medya hesabından övgüyle bahsettiği “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında 25 anne ve anne adayına eğitim verildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Afyonkarahisar genelinde başlatılan “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapmasında eğitimler verilmeye başlandı. Afyonkarahisar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nca “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında Sinanpaşa Kadın Kültür Evi’nde tamamı anne ve anne adayı 25 katılımcıya önson test uygulanmak suretiyle eğitim verildi.

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