Afyonkarahisar’dan depremzedelere destek Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek: “İzmir depremini yüreğimizde hissettik” “Depremin acısını yaşamış bir il olarak İzmir’i en iyi anlayan kentlerden bir tanesiyiz”

Afyonkarahisar’ın deprem bölgesinde yer aldığını belirten Vali Gökmen Çiçek, geçmişte depremin acısını yaşamış bir kent olarak İzmir’i en iyi anlayan illerden birisi olduklarını kaydetti.

Vali Çiçek, İzmir depreminin ardından tüm yardımları seferber ettiklerini kaydederek, “Afyonkarahisar belediyesi, hem biz AFAD’ımız ve Kızılay işbirliğinde çok ciddi bir şekilde depremin ilk olduğu andan itibaren elimizden geldiğince yardımları göndermeye çalıştık. Bu manada vatandaşlarımızdan da telefonlar aldık. Hepsi İzmir için yapılan kampanyalarda yer almak istediklerini söylediler. Biz anlara nelerin ihtiyaç olduğunu ilettik. İlk etapta enkaz altından kurtarılması için araç, gereç üzerine yoğunlaştık. Ciddi sayıda araç gönderdik. İlk etapta 30 tane personelimiz oraya ulaştı, arama ve kurtarma personelimiz ulaştı. 6 tane aracımız ulaştı. Bin 200 tane battaniye, bin tane çadır, oraya bin kişiye sıcak yemek verilecek tesisi kurduk” dedi.



“İzmir depremini yüreğimizde hissettik”

İzmir depremini bir deprem bölgesi olarak yürekten hissettikleri ifade eden Çiçek “Hem belediyemizin aşçıları, hem de bizim arkadaşlarımızla şuan bin kişiye yemek veriliyor. Daha da sürekli Sosyal Yardımlaşma Vakfı üzerinden de yardım kolilerimiz ulaşacak. Biz İzmir depremini taa yüreğimizde hissettik. Afyonkarahisar olarak ayrıca da deprem bölgesinde yaşıyoruz. Geçmişte bu acıları yaşamış bir kentiz. İzmir’i en iyi anlayacak illerden birisiyiz. Allah’tan bir daha böyle bir musibetler göstermesin niyaz ediyorum” diye konuştu.



Kaymakam Tekeş, bölgede dağıtımın başında

Afyonkarahisar’ın Bayat Kaymakamı Ömer Tekeş’in deprem bölgesinde depo sorumlusu olarak dağıtımların başında bulunduğunu belirten Vali Çiçek, “Bölgeye gönderilen kaymakamlarımızla ilgili Bayat Kaymakamımız orada depo sorumlusu olarak tüm yardımların koordinesinde görevlendirildi, Ömer Tekeş. Daha öncede Elazığ depreminde görevlendirilmişti. Bir tecrübesi vardı. Onun üzerine bakanlığımız depremlerde ve felaketlerde tecrübeli arkadaşları oralara görevlendiriyor. İnşallah oradaki depoda çok başarılı dağıtımlar adilane bir şekilde görevini yapacak. Kendisine inancımız tam Allah yardımcısı olsun diliyoruz” dedi.

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