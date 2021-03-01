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Banka önlerinde sosyal mesafenin unutulduğu kuyruklar oluştu

İHA

Banka önlerinde sosyal mesafenin unutulduğu kuyruklar oluştu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde kısıtlama sonrası haftanın ilk gününde bankalar önünde işlem yapmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyruklarda zaman zaman sosyal mesafenin unutulması ise dikkatlerden kaçmadı.
İlçede vergi yapılandırması taksit ödemesini son güne bırakanlar, besicilere sağlanan süt destekleri ödemeleri ve çeşitli banka işlemlerini halletmek isteyenler bankaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kısıtlamanın uygulandığı hafta sonunun ardından yeni haftanın ilk mesai gününde sabah erken saatlerde bankacılık işlemlerinin halletmek isteyen vatandaşlar yoğunluğa neden oldu. Oluşan kuyruklarda özellikle banka girişlerinde yaşanan yoğunluktan dolayı sosyal mesafe kurallarının unutulduğu gözlenirken, işlerini halleden vatandaşlar ise hemen bankaların önünden ayrıldılar.

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