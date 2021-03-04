Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek Hafta sonu hava güneşli olacak

Meteorolojik tahminlere göre, Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak illerinde hava sıcaklığı hafta sonundan itibaren mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürü Alper Akçakaya, hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar kademeli olarak artacağını belirterek mevsim normallerinin üzerine çıkacağını bildirdi. Akçakaya, “Düşen sıcaklıklarımız hafta sonuna kadar yavaş yavaş artacak. Gece sıcaklıklarımız eksi 4, eksi 5’lerde seyrederken önümüzdeki günlerde kademeleri olarak artı dereceleri bulacak Afyonkarahisar için. Denizli için 4, 5 dereceleri, keza Uşak içinde artı 2, 3 dereceleri bulacak minimum sıcaklıklarımız. Maksimum sıcaklıklarımız ise 14, 14 dereceleri bulacak hafta sonu Cuma, Cumartesi gününe kadar sıcaklıklarımız kademeli olarak artacak. Denizli’de ise yarın 20 derece, Cumartesi 17 dereceyi beklemekteyiz. Mevsim normallerinin üzerine çıkacak hafta sonu itibariyle. Uşak’ta ise sıcaklıkların 1415 dereceyi görebileceğimizi söyleye biliriz” dedi.

Akçakaya, “Atmosferde hava sıcaklıklarımızın ulaşımda veya diğer unsurlar bakımından etkileyici bir unsur olmayacağını düşünüyoruz. Yapmış olduğumuz değerlendirmelerde bu şekilde. En önemli gün bugün öğleden sonra, Çarşamba günü sabahına kadar yaşayacağımız aktiviteler olacaktır. Daha sonra sıcaklıklarında artışıyla birlikte normal yağışsız bir ortama gireceğiz” diye konuştu.

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