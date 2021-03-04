2. Lig: Afyonspor: 2 - İnegölspor: 0

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Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afyonspor, evinde ağırladığı İnegölspor’u 20 mağlup etti.



Stat: Zafer Stadı

Hakemler: Hamit Basık xx, Bekir Özçelik xx, Niyazi Atakan Ataseven xx

Afyonspor: Mehmet Doğan xx, Onur Ramazan Toprak xx, Doğan Ateş xx (Emre Tosun dk. 87 ?), Seyfettin Anıl Yaşar xx, Savaş Tağa xx (Cihan Özkara dk. 62 x), Alper Tursun xx, Erhan Şentürk xx (Ferhan Evren dk. 77 x) , Mehmet Abdullah Çoban xx, Aykut Uluç xx (Oktay Demircan dk. 87 ?), Yakup Yiğit xx, Nazmi Candoğan xx,

İnegölspor: Gökhan Siverek xx, Yunus Emre Duyan xx (Caner Solmaz dk. 46 x), Gökhan Kurumuş xx, Fatih Üge xx (Gülhan Üreyen dk. 77 x), Metin Yüksel xx (Cafer Tosun dk. 87 ?), Selimcan Temel xx, Abdülkadir Kuzey xx (Bünyamin Yavaşoğlu dk. 87 ?), Erdem Seçgin xx, Oğuz Çetinkaya xx (Fatih Çiplak dk. 50 x), Bilal Yıldırım xx, Ali Aydemir xx

Goller: Cihan Özkara (dk. 64), Erhan Şentürk (dk. 75) (Afyonspor)

Sarı kart: Yunus Emre Duyan (İnegölspor)

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