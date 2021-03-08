Belediye GES için yaşları 10-50 arasında değişen 100’e yakın çam ağacını kesti Cami bahçesindeki yeşil ağaçlar bile kesildi Orman işletme izinsiz ağaç kesimine önce ‘dur’ dedi daha sonra izin verdi

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesinde ‘güneş enerji santrali’ yapılacağı gerekçesi ile belediye tarafından yaşları 1050 arasında değişen 100’e yakın yeşil çam ağacı kesildi. Cami bahçesindeki ağaçlarında kesilmesine belde sakinleri tepki gösterdi.

Olay, Bolvadin ilçesine bağlı Özburun Belde Belediyesi tarafından beldede güneş enerji santrali yapılması için karar alındı. Karar kapsamında santralin yapılması içinse beldede ki Üsküdar mahallesi ile Şehir Önü Cami çevresi seçildi. Santralin yapılacağı alandaki büyük çoğunluğu çam ağacı olan ve yaşları 1050 arasında değişen ağaçlar kesilmeye başlandı. Yaklaşık bir hafta süren çalışma ile Üsküdar mahallesi ile cami bahçesi ve çevresindeki ağaçlar kesildi. Traktörlere konuşan ağaçlar ile belediyenin belirlendiği bir alana istiflendi.

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