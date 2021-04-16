Tarlada ilaçlama yapmaya giderken feci şekilde can verdi Talihsiz kadın traktörün şaftına elbiselerine kaptırarak can verdi

Afyonkarahisar’da eşinin kullandığı traktörün şaftına elbiselerini kaptıran 26 yaşındaki kadın ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, merkeze bağlı Sarık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşi S.T.’nin kullandığı traktör ile tarım arazilerini ilaçlamaya giden Fadime Tuzsuz’un (26) kıyafetleri bir anda traktörün şaftına kaptırdı. Ardından yere düşen Tuzsuz ağır yaralandı. Eşi S.T.’nin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tuzsuz yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye gelen güvenlik güçleri inceleme başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.