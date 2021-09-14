Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada baba ve oğlu yaralandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesi Yalı Mahallesi, Atatürk Evi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçe merkezinden Aydın köyü yoluna doğru seyir halinde olan M.D., idaresindeki tescilsiz motosiklet ile karşı yönden gelen H.D., idaresindeki 03 SL 111 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışması sonucu motosiklette bulunan baba ve oğul yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil servis ekipleri ve güvenlik güçlerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler sürücü M.D., ile aynı isimli babası M.D.'yi ambulansla Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazanın ardından inceleme başlatıldı.

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