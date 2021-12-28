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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonspor, Fenerbahçe maçı öncesi son antrenmana çıktı

İHA

Afyonspor, Fenerbahçe maçı öncesi son antrenmana çıktı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Afyonspor bugün son antrenmana çıktı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve ligdeki başarılı grafiğini sürdüren Afyonspor yarın İstanbul’da Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşması kapsamında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Morbeyazlı ekip Fenerbahçe maçının hazırlıklarını Afyonkarahisar’da tamamlayarak İstanbul’a doğru yola çıktı. 30 kişilik kafilesi ile İstanbul’a ulaşan Afyonspor, Ülker Stadyumu’nda yapacağı antrenmanı da tamamladı.

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