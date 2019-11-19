Yalova Termal Fen Lisesi öğrencisi 15 yaşındaki Nisa Camadan, bilek güreşi sporuna 2,5 yıl önce ağabeyi Enes Camadan'ın tavsiyesi üzerine başladı.

Kısa sürede kendini geliştirerek Türkiye şampiyonasında altın madalya kazanan milli sporcu Camadan, Yunanistan'daki Avrupa Şampiyonası'nda da mücadele etti. Avrupa şampiyonluğu derecesiyle Türkiye'ye dönen Camadan, geçen ay da Romanya'da gerçekleştirilen Dünya Bilek Şampiyonası'na katıldı. Başarılı bir performans sergilemesine rağmen hedeflediği şampiyonluğu kıl payı kaçıran Camadan, Türkiye'ye dünya üçüncülüğünü kazandırmanın gururunu yaşadı.

Dünya Büyükler Bilek Güreşi Şampiyonası'na hazırlanan Camadan, altın madalya kazanıp İstiklal Marşı'nı okutmayı hedefliyor.

ERKEK SPORU DİYENLERE ALDIRIŞ ETMEDİ

Nisa Camadan, ağabeyinin 6 yıldır müsabakalara katıldığı bilek güreşinde Avrupa üçüncüsü olması ve kendisini teşvik etmesi üzerine bu spora başladığını söyledi.

Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu derecelerinin ardından Romanya'daki dünya şampiyonasında sağ ve sol kolda üçüncülüğü elde ettiğini belirten Camadan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Antrenörüm Engin Terzi ve ağabeyim sayesinde buralara kadar gelebildim. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Dünyanın en iyi hocasına sahip olduğumuz için kendimi çok şanslı hissediyorum. Dünyanın en iyisi ile çalışıyorum, onun için ne kadar şükretsem azdır. Bu spordaki en büyük hedefim büyükler dünya şampiyonluğu. Daha uzun bir yol var önümde ama inşallah bir gün olurum."

Bilek güreşine başladığında çevresindekilerin "erkek sporu" diyerek bu branşı yapmasını istemediğine dikkati çeken Camadan, kazandığı başarılar sayesinde bu düşüncenin değiştiğini anlattı.

"Kolların çok kalınlaşır", "Çok kaba görünürsün" gibi söylemlerle sık karşılaştığını dile getiren Camadan, "Ben bu düşüncelere aldırış etmedim. Bilek güreşi çoğu ülkede tanınan ve yapılan bir spor ama 'sadece erkekler yapabilir' diye bir şartı yok, herkes yapabilir. Zorlukları var, sıkı antrenman yapmak, sakatlıklarla ilgilenmek gerekiyor. Zorlanıyoruz ama çalışmadan karşılığını alamayız. Bu sporu merak edip bana soranlar oluyor hatta birkaç kız arkadaşımın bu spora başlamasını sağladım." ifadesini kullandı.

TERZİ: AKILLI VE GENETİK OLARAK DA BAŞARILI BİR SPORCUMUZ

Bilek Güreşi Milli Takımı Teknik Direktörü Engin Terzi de 1992 yılından bu yana bilek güreşi branşıyla uğraştığını aktardı.

Nisa Camadan'dan Avrupa birinciliğinden sonra dünya şampiyonluğu da beklediklerini söyleyen Terzi, "Avrupa Şampiyonası'nda olmayan ama dünya şampiyonasına gelen Kazak bir sporcu planlarımızı değiştirdi. Nisa'nın istikbali parlak. Ondan çok büyük başarılar bekliyoruz." dedi.

Terzi, erkekler arasındaki müsabakaların kadınlara göre daha zor olduğunu, bu nedenle de kadınların bilek güreşinde ilerleme şansının yüksek olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

"Nisa akıllı ve genetik olarak da başarılı bir sporcumuz. Çok önemli bir işi veya sınavı yoksa antrenmanlarını aksatmıyor. İstekli, azimli bir sporcumuz. Bu dünya şampiyonasında 15 yaş kategorisinde yarıştı. Önümüzdeki yıl 18 yaş kategorisinde yarışacak ama 14 yaşındayken 18 yaş altı kategorisini kazanmış, kendinden 3-4 yaş büyükleri yenmişti. O yüzden önümüzdeki yıl da başarılı olacağına inanıyoruz."

Büyükler kategorisinin de zor olduğunu ifade eden Terzi, Nisa Camadan'ın bilek güreşini bırakmaması halinde çok daha büyük başarılar kazanacağına inandığını sözlerine ekledi.