Ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti - SİİRT

AA

Alınan bilgiye göre, Kayahisar köyünde oturan Nezir Yezen (49),ceviz toplamak için ağaca çıktığı sırada dengesini kaybederek düştü.Yaralanan Yezen, çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Yezen, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yezen'in cesedi, otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.