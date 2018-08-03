AGF Aarhus - SonderjyskE rakamlar

Danimarka Süperlig heyecanı devam ediyor. AGF Aarhus, 03 Ağustos 2018 Cuma günü SonderjyskE takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. AGF Aarhus 3 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken SonderjyskE 4 puanda ve 8. sırada. Ev sahibi AGF Aarhus, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. SonderjyskE, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 161 kodlu maçı oynayanlar; AGF Aarhus galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.20, SonderjyskE galibiyet oranı 3.00. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

AGF Aarhus son hafta oynanan SonderjyskE maçında 0-2 kazandı.

SonderjyskE ise AGF Aarhus karşılaşmasında 0-2 yenildi.

AGF Aarhus, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. AGF Aarhus, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

SonderjyskE, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda SonderjyskE 2 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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