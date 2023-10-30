BARAJ DOLULUK ORANI | İSKİ Baraj doluluk oranı açıklandı! 30 Ekim itibariyle baraj doluluk oranı belli oldu! İşte son veri...

BARAJ DOLULUK ORANI | İSKİ Baraj doluluk oranı açıklandı! 30 Ekim itibariyle baraj doluluk oranı belli oldu! İşte son veri...

İSKİ, baraj doluluk oranını açıklandı! İşte kritik veri! İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, dün 19.13 olan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 18.88 olarak ölçüldü. Yetkililer mega kentte vatandaşların su kullanımı konusunda tasarruflu olması çağrısında bulundu

Habertürk Giriş: 30.10.2023 - 09:19 Güncelleme: 30.10.2023 - 09:21 facebook

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