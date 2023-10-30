Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji açıkladı! Türkiye'nin tamamı güneşli, yağış yok

        Türkiye'nin tamamı güneşli, yağış yok

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin tamamı güneşli olacak. Ülke genelinde yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarında da değişiklik olmayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 07:23 Güncelleme: 30.10.2023 - 07:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'nin tamamı güneşli, yağış yok
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülke genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        İstanbul

        Güneşli 24°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 24°

        İzmir

        Güneşli 26°

        Antalya

        Parçalı bulutlu 27°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 23°

        Bursa

        Güneşli 23°

        Adana

        Parçalı bulutlu 32°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 27°

        Gaziantep

        Parçalı bulutlu 29°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu 20°

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla iç kesimlerde doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hava durumu
        #son dakika haberi
        #meteoroloji
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Boğaz'da 100. yıl kutlaması
        Boğaz'da 100. yıl kutlaması
        Maltepe'de Cumhuriyet kutlaması
        Maltepe'de Cumhuriyet kutlaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. Yıl Hitabı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. Yıl Hitabı
        İstanbul Boğazı'nda nefes kesen gösteri
        İstanbul Boğazı'nda nefes kesen gösteri
        Boğazda görkemli tören!
        Boğazda görkemli tören!
        Donanma'dan "Çımariva" selamı
        Donanma'dan "Çımariva" selamı
        Polat çifti özür diledi
        Polat çifti özür diledi
        10/10'luk Fener!
        10/10'luk Fener!
        "Bosna Kuğusu’nun gecesi..."
        "Bosna Kuğusu’nun gecesi..."
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü