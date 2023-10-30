İsrail-Hamas çatışmaları sürüyor: İsrail'den binlerce kişinin sığındığı hastaneyi bombalama tehdidi!

7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları devam ederken, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 12 bin kişinin sığındığı Kudüs Hastanesi'nin çevresindeki yerleri gece boyunca bombaladı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın, savaşın 24'üncü gününün başlangıcında bölgedeki kaynaklarından aktardığı bilgilere göre, İsrail savaş uçakları gece boyunca Kudüs Hastanesi'nin çevresindeki yapıları yoğun bombardımana maruz bıraktı.

Güvenli olduğu düşüncesiyle Filistin Kızılayına bağlı Kudüs Hastanesi'ne sığınan 12 bin kişi, bombalama sırasında zor anlar yaşadı. Filistin Kızılayı, yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının Kudüs Hastanesi'ni bombalamakla tehdit ettiğini ve derhal boşaltılmasını istediğini duyurdu. REKLAM Gazze'nin Tel el-Heva bölgesinde bulunan Kudüs Hastanesi'ndeki sağlık personelinden ve oraya sığınan sivillerden hastaneyi terk etmelerini isteyen İsrail askeri güçlerinin hastane çevresini kasıtlı olarak bombardımana maruz bıraktığı, bazı bölümlerinin hasar gördüğü belirtilen açıklamada, hastanedeki sağlık personelinin görevlerini terk etmeyeceği vurgulandı. Açıklamada, güvenli olduğu gerekçesiyle Kudüs Hastanesi'ne 12 bin kişinin sığındığı, bunun dışında hasta ve yaralılarla birlikte yaklaşık 800 kişinin hastanede tedavi gördüğü kaydedildi.

GAZZE'DE CAN KAYBI 8 BİNİ AŞTI İsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi'nde ölenlerin sayısı, 302 artarak 8 bin 5'e yükseldi. İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürülenlerin sayısının 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 62'si kadın olmak üzere 8 bin 5'e, yaralı sayısının 20 bin 242'ye yükseldiğini söyledi. İSRAİL: HAMAS'IN ELİNDE 239 ESİR VAR İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'ın elindeki esir sayısının 239 olduğunu açıkladı. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Hamas'ın elindeki esirlerin sayısına ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Gazze'de "alıkonulan" 239 kişinin bulunduğunu ve ailelerine bilgi verdiklerini kaydeden Hagari, bunlar arasında yabancı işçilerin de olduğunu belirtti. REKLAM

GAZZE'DE 32 BİN BİNA YIKILDI İsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 200 bini aşkın konut bombalandı, bunlardan 32 bini tamamen yıkıldı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, saldırılarda, 200 binden fazla konutun bombalandığını, bunlardan 32 bininin tamamen yıkıldığını ya da oturulamayacak hale geldiğini belirtti. Maruf ayrıca, saldırılarda, 80 hükümet binasının, 47 caminin, 3 kilisenin ve 203 okulun bombalandığını, bunlardan 37'sinin hizmet dışı kaldığını söyledi. Ofis Başkanı Maruf, saldırılarda ayrıca 116 sağlık personeli ile kurtarma ekibinden 18 kişinin hayatını kaybettiği, 12 hastane ile 32 sağlık merkezinin de hizmet dışı kaldığı bilgisini paylaştı. *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.