Bülent Emrah Parlak'ın aşk gecesi
Bülent Emrah Parlak, sabaha karşı esmer bir kadınla Taksim sokaklarında sarmaş dolaş görüntülendi. Romantik anlar yaşayan ikili, birbirlerini öpücüklere boğdu
Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Bülent Emrah Parlak, sabaha karşı İstiklâl Caddesi'nde esmer bir kadın ile sarmaş dolaş bir şekilde objektiflere yansıdı.
Asmalımescit'teki bir mekânda eğlenen Bülent Emrah Parlak ile esmer güzel, daha sonra İstiklâl Caddesi'nde yürürken romantik anlar yaşadı.
Sabahın ilk ışıklarına kadar, İstiklal Caddesi'nin her köşesinde öpüşen âşıklar, hava aydınlanırken evlerinin yolunu tuttu.