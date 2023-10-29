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        Haberler Magazin Bülent Emrah Parlak'ın aşk gecesi - Günün magazin haberleri

        Bülent Emrah Parlak'ın aşk gecesi

        Bülent Emrah Parlak, sabaha karşı esmer bir kadınla Taksim sokaklarında sarmaş dolaş görüntülendi. Romantik anlar yaşayan ikili, birbirlerini öpücüklere boğdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 12:47 Güncelleme: 29.10.2023 - 12:47
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        Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Bülent Emrah Parlak, sabaha karşı İstiklâl Caddesi'nde esmer bir kadın ile sarmaş dolaş bir şekilde objektiflere yansıdı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        Asmalımescit'teki bir mekânda eğlenen Bülent Emrah Parlak ile esmer güzel, daha sonra İstiklâl Caddesi'nde yürürken romantik anlar yaşadı.

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        Sabahın ilk ışıklarına kadar, İstiklal Caddesi'nin her köşesinde öpüşen âşıklar, hava aydınlanırken evlerinin yolunu tuttu.

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        Bülent Emrah Parlak'ın yanındaki esmer güzelin kim olduğu ise merak konusu oldu.

        #bülent emrah parlak
        Haberi Hazırlayan: Şeyda Odabaş
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