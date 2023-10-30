Çalışanı karnından bıçakladı! Restoranda dehşet! Adana'da, bir fast food restoran zincirinin şubesine giren 21 yaşındaki Hakan G., "Yemeğinizde bebek kanı var" diye bağırıp, kendisine engel olmak isteyen çalışan Egemen S.´yi karnından bıçakladı. Gözaltına alınan Hakan G., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü

Demirören Haber Ajansı Giriş: 30.10.2023 - 07:47 Güncelleme: 30.10.2023 - 08:04 facebook

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