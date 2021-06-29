Ağlak Arif filmi oyuncuları kimler? Ağlak Arif filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Celil Nalçakan'ın başrolünde yer aldığı Ağlak Arif filmi ile ilgili merak edilenler haberimizde...

AĞLAK ARİF FİLMİ OYUNCULARI

Celil Nalçakan

Hande Katipoğlu

Paşhan Yılmazel

Wilma Elles

Goncagül Sunar

AĞLAK ARİF FİLMİ KONUSU NEDİR?

Zengin bir işadamı olan Arif 2. ci karısının kendisini terketmesinden korktuğundan söylediği küçük bir yalan başına türlü belalar açar.

Ne eskisini ye yenisini memnun edemez, Yalanlarına başkalarını da katınca işler sarpa sarar.