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        Haberler Yaşam Ağrı'daki Murat Kanyonu baharda doğa tutkunlarını ağırlıyor

        Ağrı'daki Murat Kanyonu baharda doğa tutkunlarını ağırlıyor

        Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan ve bahar renklerine bürünen kilometrelerce uzunluktaki Murat Kanyonu, havaların ısınmasıyla doğa tutkunları ve piknikçilerin uğrak noktası oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 11:49 Güncelleme: 05.06.2024 - 11:49
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        Ağrı'nın Diyadin ilçesi merkezinde yer alan ve adını içinden geçen Murat Nehri'nden alan kanyon, kışın karla kaplı görüntüsüyle ilkbaharda da yeşilin farklı tonlarıyla ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

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        Yer yer yaklaşık 50 metre yükseklikteki sarp kayalıkların bulunduğu kilometrelerce uzunluğa sahip kanyon, mayıs ayında etkili olan yağışların ardından yeşile büründü.

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        Murat Nehri'nin ayrı bir güzellik kattığı kanyon, havaların ısınmasıyla doğa tutkunlarını ağırlamaya başladı.

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        Dinlenmek için nehir kenarında bulunan millet bahçesine gelen vatandaşlar, buradaki kamelyalarda oturup piknik yaparken, çocuklar da park alanlarında oyun oynayıp eğlenceli vakit geçiriyor.

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        Kanyon ve çevresindeki doğal güzellikler, drone ile görüntülendi.

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        Vatandaşlardan Hasan Fırat, Doğubayazıt'tan piknik yapmak için kanyona geldiklerini söyledi.

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        Kanyonu çok beğendiklerini belirten Fırat, "Baharın gelişi ve havaların ısınmasıyla biz de buraya geldik. İlk olarak kaplıcaya gittik, güzel kaplıca tesisleri var.

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        Şimdi de kanyona piknik yapmaya geldik. Buranın temiz ve güzel bir havası var. Çocukların da eğlenebileceği doğal bir ortam var" dedi.

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        Nisa Nusret ise baharın gelişiyle piknik sezonunu açtıklarını anlattı.

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        #Murat Kanyonu
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