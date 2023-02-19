Ağrı ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor

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AĞRI/ARDAHAN (AA) - Ağrı ve Aradahan'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Eleşkirt ilçesinde ikindi saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar karla kaplandı.

Kar kalınlığının yer yer 40 santimetreye ulaştığı ilçede bazı vatandaşlar, karla kaplanan araçlarının üzerlerini kendi imkanlarıyla temizledi.

Kar yağışının etkisini arttırmasıyla sürücüler ise yollarda kontrollü bir şekilde ilerledi.

- Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı etkili olmaya başladı.

Kent merkezinde akşam saatlerinde yağmaya başlayan kar, etkisini arttırdı.

Kar, yüksek kesimlerde de yer yer tipiye dönüşmesi dolayısıyla ulaşımda aksamalara neden oluyor.

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