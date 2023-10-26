Ağrı'da 27 düzensiz göçmen yakalandı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Giriş: 26.10.2023 - 13:15 Güncelleme: 26.10.2023 - 13:15
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 27 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu çerçevede şüpheli T.H'nin Doğubayazıt ilçesindeki evine operasyon düzenledi.
Operasyonda, evde saklanan 25'i Afganistan, 2'si Bangladeş uyruklu 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Olaya ilişkin şüpheli T.H. de gözaltına alındı.