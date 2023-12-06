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        Ağrı'da bir tırdan 30 kilogram beyaz altın çalan 5 zanlıya tutuklama

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir tırdan 30 kilogram beyaz altın çaldıkları ileri sürülen 5 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 12:46 Güncelleme: 06.12.2023 - 12:54
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        Ağrı'da bir tırdan 30 kilogram beyaz altın çalan 5 zanlıya tutuklama
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir tırdan 30 kilogram beyaz altın çaldıkları ileri sürülen 5 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürbulak Tır Parkı içerisinde park halindeki bir tırın dorsesinden 30 kilogram palladıum (beyaz altın) çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Ekipler, "nitelikli hırsızlık" soruşturması kapsamında, fiziki takip yapıp bölgedeki kamera görüntülerini inceledi. Çalışmanın ardından ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Doğubayazıt Adliyesi'ne sevk edildi.

        Cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan 5 zanlı tutuklandı.

        Olaya ilişkin 1 şüphelinin de yakalanmasına çalışıldığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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