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        Ağrı'da göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde altyapı çalışması sırasında göçük altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 15:57 Güncelleme: 22.01.2024 - 16:28
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        Ağrı'da göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde altyapı çalışması sırasında göçük altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

        Sanayi Mahallesi Çevre Yolu Reşat Erden Kavşağı yakınlarındaki altyapı kazı çalışması esnasında bir işçi göçük altında kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Göçük altından çıkarılan 44 yaşındaki Ramazan Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Doğan'ın cenazesi, Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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