Ağrı'nın 5 ilçesinde kar nedeniyle köy okullarında eğitime ara verildi
Ağrı'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 5 ilçede köy okullarındaki eğitim ile taşımalı eğitime 6 Şubat'ta ara verildi.
Ağrı'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 5 ilçede köy okullarındaki eğitim ile taşımalı eğitime 6 Şubat'ta ara verildi.
Taşlıçay, Patnos, Tutak, Hamur ve Diyadin kaymakamlıklarınca yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede yoğun kar yağışı etkili oluyor.
Taşlıçay, Patnos, Tutak ve Hamur ilçelerinde köy okullarındaki eğitim ile taşımalı eğitime yarın ara verildi. Diyadin ilçesinde de Akyolaç, Hacıhalit, Mutlu, Sürmelikoç, Taşkesen ile Yukarıdalören köylerindeki okullar yarın için tatil edildi.
Ayrıca Diyadin ve Tutak ilçelerinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de 6 Şubat'ta izinli sayılacak.
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