Ağrı'da kar nedeniyle bazı yerlerde eğitime ara verildi

Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve bazı ilçelerde eğitime 7 Şubat Çarşamba ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi, Tutak ve Patnos ilçelerinde köy okullarındaki eğitim ile taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Hamur, Taşlıçay ve Diyadin ilçelerinin genelinde de yarın için okullar tatil edildi.