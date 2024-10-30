Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 170 kilogram uyuşturucu yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gümrük sahasında bir tırın dorsesinde arama yapıldı.

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