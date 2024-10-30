Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 170 kilogram uyuşturucu yakalandı
Ağrı'da, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda tırın dorsesinde, boş cam kavanozlarının kapaklarına gizlenmiş 170 kilogram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Ağrı'da, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda tırın dorsesinde, boş cam kavanozlarının kapaklarına gizlenmiş 170 kilogram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gümrük sahasında bir tırın dorsesinde arama yapıldı.
Aramada, boş cam kavanozlarının kapaklarına gizlenmiş 170 kilogram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
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