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        Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 170 kilogram uyuşturucu yakalandı

        Ağrı'da, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda tırın dorsesinde, boş cam kavanozlarının kapaklarına gizlenmiş 170 kilogram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 16:14 Güncelleme: 30.10.2024 - 16:19
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        Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 170 kilogram uyuşturucu yakalandı
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        Ağrı'da, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda tırın dorsesinde, boş cam kavanozlarının kapaklarına gizlenmiş 170 kilogram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gümrük sahasında bir tırın dorsesinde arama yapıldı.

        Aramada, boş cam kavanozlarının kapaklarına gizlenmiş 170 kilogram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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