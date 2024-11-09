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        Ağrı'da 2 trafik kazasında 9 kişi yaralandı

        Ağrı'nın Taşlıçay ve Doğubayazıt ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 17:14 Güncelleme: 09.11.2024 - 17:28
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        Ağrı'da 2 trafik kazasında 9 kişi yaralandı
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        Ağrı'nın Taşlıçay ve Doğubayazıt ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

        Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Dumanlı köyünde panelvan tipi araç ile traktör çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 6 kişi ambulanslarla Taşlıçay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İlk müdahalelerinin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 2 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Doğubayazıt ilçesinde de otomobillerin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Cevdet G. idaresindeki 34 AHG 89 plakalı otomobil, Gürbulak Sınır Kapısı istikametinden Doğubayazıt ilçesine doğru seyir halinde olan Cemal P'nin kullandığı 34 DDD 143 otomobille çarpıştı.

        Yaralanan sürücü Cevdet G. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Mahmut G. ve Hediye P. Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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