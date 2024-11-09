Ağrı'da 2 trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Yaralanan sürücü Cevdet G. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Mahmut G. ve Hediye P. Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahalelerinin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 2 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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