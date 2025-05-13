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        Ağrı'da, Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası başladı

        Ağrı'da, bir hafta sürecek İsmet Sarı Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası törenle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 23:56 Güncelleme: 13.05.2025 - 23:56
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        Ağrı'da, Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası başladı
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        Ağrı'da, bir hafta sürecek İsmet Sarı Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası törenle başladı.

        Türkiye Boks Federasyonunca gerçekleştirilen şampiyonanın açılışı için Ağrı Spor Salonu'nda tören düzenlendi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, halk oyunları gösterisi yapıldı.

        Ülkenin farklı illerinden gelen 428 sporcu, bir hafta sürecek şampiyonada derece elde etmek için ringlerde yumruk sallayacak.

        Programa, vali yardımcıları Recep Aydın ile Ahmet Raşit Orhan, Türkiye Boks Federasyonu As Başkanı Ercüment Aslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, vatandaşlar ve sporcular katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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