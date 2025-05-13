Ağrı'da, Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası başladı

Programa, vali yardımcıları Recep Aydın ile Ahmet Raşit Orhan, Türkiye Boks Federasyonu As Başkanı Ercüment Aslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, vatandaşlar ve sporcular katıldı.

Ülkenin farklı illerinden gelen 428 sporcu, bir hafta sürecek şampiyonada derece elde etmek için ringlerde yumruk sallayacak.

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