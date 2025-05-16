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        Ağrı'daki Kösedağ'ın zirvesi baharda karla kaplandı

        Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde bulunan Kösedağ'ın zirvesi baharda beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 10:02 Güncelleme: 16.05.2025 - 10:02
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        Ağrı'daki Kösedağ'ın zirvesi baharda karla kaplandı
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        Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde bulunan Kösedağ'ın zirvesi baharda beyaza büründü.

        Kentte günlerdir etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

        Eleşkirt'te bulunan 3 bin 433 metre yüksekliğe sahip Kösedağ, mayıs ayının ortalarında yeniden beyaz örtüyle kaplandı.

        Dağın zirvesinin baharda karla kaplanması güzel manzara oluşturdu.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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