Ağrı'daki Kösedağ'ın zirvesi baharda karla kaplandı
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde bulunan Kösedağ'ın zirvesi baharda beyaza büründü.
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde bulunan Kösedağ'ın zirvesi baharda beyaza büründü.
Kentte günlerdir etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.
Eleşkirt'te bulunan 3 bin 433 metre yüksekliğe sahip Kösedağ, mayıs ayının ortalarında yeniden beyaz örtüyle kaplandı.
Dağın zirvesinin baharda karla kaplanması güzel manzara oluşturdu.
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