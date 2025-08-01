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        Ağrı'da devletin sağladığı desteklerle üretilen sebzelerin hasadı yapıldı

        Ağrı'da Tarım ve Orman Bakanlığınca desteklenen "Sebze Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında üretilen salatalık, biber ve yeşil fasulye gibi ürünlerin hasadı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 12:11 Güncelleme: 01.08.2025 - 12:11
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        Ağrı'da devletin sağladığı desteklerle üretilen sebzelerin hasadı yapıldı
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        Ağrı'da Tarım ve Orman Bakanlığınca desteklenen "Sebze Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında üretilen salatalık, biber ve yeşil fasulye gibi ürünlerin hasadı gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ve beraberindekilerle projeden yararlanan Hüseyin Demir'in tarlasını ziyaret eden Vali Mustafa Koç, salatalık, turp, sivri biber, dolma biber ve patlıcan gibi ürünlerin hasadını yaptı.

        Vali Koç, gazetecilere, il genelinde 28 bin 524 kayıtlı çiftçinin olduğunu söyledi.

        Kentte ürün çeşitliliğini ve verimini artırmak için projeler hayata geçirdiklerini belirten Koç, şöyle konuştu:

        "İlimiz genelinde 6 bin 361 dekarlık alanda fasulye, lahana, karpuz, kavun, salatalık, domates, kabak gibi birçok sebze türü, çiftçilerimizin emeğiyle toprakla buluşturulmakta olup yaklaşık 14 bin ton sebze verimi alınması beklenmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleriyle yürütülen projeler, üretim kapasitemizi her geçen yıl daha da artırmaktadır. 2024 yılında 500 üreticimize yüzde 75 hibeli, toplam 100 bin sebze fidesi dağıtılmış, bu destekler 2025 yılında da artarak devam etmiştir."

        Koç, her zaman çiftçilerin yanında olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Bakanlığımızın Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen proje kapsamında bu yıl il genelinde 150 çiftçimize yüzde 75 hibe desteğiyle toplam 147 bin sebze fidesi dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Dağıtılan fideler arasında 45 bin domates, 45 bin salatalık, 45 bin biber ve 12 bin patlıcan fidesi yer almaktadır."

        Çiftçi Hüseyin Demir de devlet destekleriyle üretime katkı sunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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