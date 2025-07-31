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        Ağrı Valisi Mustafa Koç, kentteki arpa ve buğday hasadına katıldı

        Ağrı Valisi Mustafa Koç, arpa ve buğdayın kentteki ekili araziler içinde en büyük paya sahip olduğunu, bu yıl 280 bin ton buğday, 160 bin ton ise arpa üretimi öngördüklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 15:05 Güncelleme: 31.07.2025 - 15:17
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        Ağrı Valisi Mustafa Koç, kentteki arpa ve buğday hasadına katıldı
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        Ağrı Valisi Mustafa Koç, arpa ve buğdayın kentteki ekili araziler içinde en büyük paya sahip olduğunu, bu yıl 280 bin ton buğday, 160 bin ton ise arpa üretimi öngördüklerini söyledi.

        Vali Koç, beraberinde İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ile merkeze bağlı Eskiharman köyünde arpa ve buğday hasadına katıldı.

        Çiftçilerle sohbet edip çocuklara oyuncak veren Koç, daha sonra biçerdövere binerek hasat yaptı.

        Vali Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarımın yalnızca ekonomik kalkınmanın değil, aynı zamanda gıda güvenliğinin de temel dayanaklarından biri olduğunu söyledi.

        İl genelinde 3 milyon 439 bin 820 dekar tarım arazisi olduğunu belirten Koç, "Bunun 1 milyon 734 bin 482 dekarında hububat üretimi gerçekleştirilmektedir. Bu oran, toplam ekili araziler içerisinde en büyük paya sahiptir ve hububatın ilimiz ekonomisindeki ağırlığını açıkça ortaya koymaktadır." dedi.

        Koç, geçen yıl 970 bin dekarda 228 bin 878 ton buğday, 762 bin 544 dekarda ise 180 bin ton arpa üretildiğini ve Toprak Mahsulleri Ofisince (TMO) 30 bin ton arpa ile 31 bin ton buğday alımı gerçekleştirildiğini anımsattı.

        Tarımsal desteklemeler kapsamında çiftçilere önemli katkılar sağlandığını vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

        "2024 yılı içinde ilimiz genelinde toplam 39 bin 719 tarımsal işletmeye 777 milyon 418 bin 193 Türk lirası tutarında destekleme ödemesi yapılmıştır. Bu destekler, üreticimizin motivasyonunu artırmakta, tarımsal üretimi sürdürülebilir kılmaktadır. 1 milyon 30 bin 300 dekarlık alanda yaklaşık 280 bin ton buğday üretimi, 675 bin dekar alanda ise 160 bin ton arpa üretimi öngörülmektedir. Bu rakamlar, Ağrı'nın tarımsal üretimdeki iddiasını ortaya koymaktadır. Bu vesileyle, kıymetli vatandaşlarımızdan bir konuda hassasiyet göstermelerini önemle rica ediyorum. Hasat sonrası tarlalarda anız yakılması, hem toprağın verimliliğine ciddi zararlar vermekte hem de çevre ve insan sağlığını tehdit etmektedir."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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