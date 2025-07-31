Ağrı Valisi Mustafa Koç, kentteki arpa ve buğday hasadına katıldı

Ağrı Valisi Mustafa Koç, arpa ve buğdayın kentteki ekili araziler içinde en büyük paya sahip olduğunu, bu yıl 280 bin ton buğday, 160 bin ton ise arpa üretimi öngördüklerini söyledi.

Vali Koç, beraberinde İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ile merkeze bağlı Eskiharman köyünde arpa ve buğday hasadına katıldı.

Çiftçilerle sohbet edip çocuklara oyuncak veren Koç, daha sonra biçerdövere binerek hasat yaptı.

Vali Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarımın yalnızca ekonomik kalkınmanın değil, aynı zamanda gıda güvenliğinin de temel dayanaklarından biri olduğunu söyledi.

İl genelinde 3 milyon 439 bin 820 dekar tarım arazisi olduğunu belirten Koç, "Bunun 1 milyon 734 bin 482 dekarında hububat üretimi gerçekleştirilmektedir. Bu oran, toplam ekili araziler içerisinde en büyük paya sahiptir ve hububatın ilimiz ekonomisindeki ağırlığını açıkça ortaya koymaktadır." dedi.

Koç, geçen yıl 970 bin dekarda 228 bin 878 ton buğday, 762 bin 544 dekarda ise 180 bin ton arpa üretildiğini ve Toprak Mahsulleri Ofisince (TMO) 30 bin ton arpa ile 31 bin ton buğday alımı gerçekleştirildiğini anımsattı.