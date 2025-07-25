İbrahim Çeçen Vakfı, Ağrı'da Turizm Meslek Lisesi ve Uygulama Oteli kuracak

IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve İbrahim Çeçen Vakfı Kurucusu İbrahim Çeçen, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde inşa edecekleri Turizm Meslek Lisesi ve Uygulama Oteli ile hem eğitimde niteliği artırmayı hem de bölge ekonomisine sürdürülebilir katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkesindeki IC Vakfı'nda yapılan programda basın mensuplarıyla bir araya gelen Çeçen, 1986 yılından bu yana Ağrılı ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere burs vermeye başladıklarını söyledi.

IC Vakfı üzerinden bugüne kadar 18 binden fazla öğrenciye burs verdiklerini, bunu menfaat gözetmeksizin Allah rızası için yaptıklarını belirten Çeçen, "Yarım asrı aşan iş hayatım boyunca çok sayıda projeye imza attım. Ancak en büyük gurur kaynağım, içinde bulunduğumuz bu üniversite oldu. Bu topraklardan aldığımızı yine bu topraklara kazandırmak ilkesiyle eğitimi her zaman önceliklendirdim." dedi.

Ağrı'ya duyduğu vefa duygusuyla hareket ettiğini dile getiren Çeçen, iş hayatı boyunca çok önemli projelere imza attığını ancak en büyük servetinin Ağrı'ya yaptığı üniversite olduğunu vurguladı.